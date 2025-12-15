Суд отказался признать право собственности на основании пометки на плане города от 1978 года

Окружной суд Беэр-Шевы отклонил иск жителей Рахата, требовавших признать за ними права на земельный участок площадью около 90 дунамов в черте города на основании рукописной пометки, сделанной на плане от 1978 года.

Иск был подан против Земельного управления Израиля: по утверждению истцов, в период основания Рахата в семидесятых годах прошлого века принадлежавший им участок был экспроприирован, а взамен им был предоставлен альтернативный участок. Свои доводы истцы подтверждали рукописной пометкой на планах от 1978 года.

В 2017 году этот альтернативный участок был зарегистрирован в собственности Управления развития, в связи с чем истцов попросили освободить землю. Им сообщили также, что их статус на этом участке был статусом "пользуется с разрешения" ("бар решут"), и для продолжения использования этого участка им необходимо урегулировать свои права при помощи соответствующего соглашения.

Представители Земельного управления утверждали, что первоначальный участок был экспроприирован на основании Закона об экспроприации земель, и истцы имели право исключительно на денежную компенсацию, а не на получение участка земли взамен. Предоставленная же им для обработки земля не была передана в их собственность.

В Земельном управлении также указывают на истечение срока давности: на протяжении десятилетий истцы или их наследники не обращались с просьбой об оформлении прав или о получении компенсации.

Судья Яаков Данина отклонил иск, постановив, что рукописную пометку на плане нельзя рассматривать как обязательство, предоставляющее право на собственность, и нет никаких оснований полагать, что Земельное управление согласилось бы предоставить землю в собственность таким образом.

Было также установлено, что для получения компенсации или иного возмещения истцы должны доказать право собственности семьи на первоначальный участок, что возможно исключительно в рамках процедуры урегулирования прав на землю. Исходя из вышеизложенного, суд отклонил иск и обязал истцов уплатить судебные издержки в размере 50 тысяч шекелей.