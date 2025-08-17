x
17 августа 2025
Экономика

Объем покупок на кредитки снизился из-за забастовки всего на 5%

время публикации: 17 августа 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 17 августа 2025 г., 14:01
Объем покупок на кредитки снизился из-за забастовки всего на 5%
Nati Shohat/Flash90

С 08:00 до 12:00 в воскресенье, 17 августа, израильтяне совершили покупки и оплатили услуги кредитными картами на 584 миллиона шекелей. Речь идет о снижении обычного объема трат по кредиткам всего на 5,1% – в прошлое воскресенье в аналогичный период было потрачено 616,9 миллиона.

Ранее предполагалось, что инициированная Штабом семей похищенных массовая забастовка по всей стране приведет к гораздо более серьезному снижению трат израильтян – и соответственно, большому убытку для бизнесов.

