Объем покупок на кредитки снизился из-за забастовки всего на 5%

С 08:00 до 12:00 в воскресенье, 17 августа, израильтяне совершили покупки и оплатили услуги кредитными картами на 584 миллиона шекелей. Речь идет о снижении обычного объема трат по кредиткам всего на 5,1% – в прошлое воскресенье в аналогичный период было потрачено 616,9 миллиона.

Ранее предполагалось, что инициированная Штабом семей похищенных массовая забастовка по всей стране приведет к гораздо более серьезному снижению трат израильтян – и соответственно, большому убытку для бизнесов.