x
21 января 2026
|
последняя новость: 09:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 января 2026
|
21 января 2026
|
последняя новость: 09:42
21 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В рамках бюджетных мер планируется повышение доплат за лекарства из "корзины"

Цены
Лекарства
время публикации: 21 января 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 09:23
В рамках бюджетных мер планируется повышение доплат за лекарства из "корзины"
Abir Sultan/Flash90

В Израиле обсуждается повышение доплаты за рецептурные препараты, входящие в государственную "корзину" услуг. По данным израильских СМИ, речь идет о росте примерно на 20% для ряда препаратов.

Для генерических лекарств доплата может вырасти с 10% до 15% от цены препарата.

Повышение доплат ударит, прежде всего, по семьям и людям с хроническими заболеваниями, которые регулярно покупают лекарства.

Одновременно рассматриваются и меры по снижению цен на лекарства для некоторых категорий пациентов. Однако для "обычного" покупателя лекарства подорожают.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2026

ЦСБ опубликовало данные инфляции за 2025 год. Что подорожало, что подешевело
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 декабря 2025

"Клалит" снижает цену на Mounjaro
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 ноября 2025

Правительство утвердило назначение комиссии по "Корзине лекарств"