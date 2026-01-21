В рамках бюджетных мер планируется повышение доплат за лекарства из "корзины"
время публикации: 21 января 2026 г., 09:22 | последнее обновление: 21 января 2026 г., 09:23
В Израиле обсуждается повышение доплаты за рецептурные препараты, входящие в государственную "корзину" услуг. По данным израильских СМИ, речь идет о росте примерно на 20% для ряда препаратов.
Для генерических лекарств доплата может вырасти с 10% до 15% от цены препарата.
Повышение доплат ударит, прежде всего, по семьям и людям с хроническими заболеваниями, которые регулярно покупают лекарства.
Одновременно рассматриваются и меры по снижению цен на лекарства для некоторых категорий пациентов. Однако для "обычного" покупателя лекарства подорожают.
