ЦАХАЛ требует дополнительных бюджетов

На фоне начала работы над государственным бюджетом на 2026 год министерство финансов озвучивает намерение сократить оборонный бюджет по сравнению с бюджетами двух военных лет, чтобы иметь возможность взять под контроль дефицит госбюджета и рост госдолга.

В свою очередь, в армии выступают с требованием предоставления дополнительного бюджета для наращивания сил.

Портал ynet цитирует высокопоставленные оборонные источники, согласно которым согласованные 100 миллиардов шекелей на 2026 год полностью уйдут на обеспечение контрактов по восстановлению запасов и ремонту.

При этом только резервистская служба, связанная с нехваткой солдат срочной службы, обойдется в 2026 году в лишних 20 миллиардов шекелей сверх указанных 100 миллиардов, не говоря о необходимости закупки новых вооружений.

Согласно источникам, 2023 год стал в том числе следствием многолетнего процесса последовательного урезания оборонного бюджета по отношению к ВВП, сопровождаемого "безответственными публичными кампаниями со стороны министерства финансов", и теперь "Израиль снова стоит перед подобной ситуацией".

Основная проблема, по мнению оборонных источников, заключается в том, что руководители системы безопасности не могут публично детализировать потребности армии и масштаб недостатков, чтобы не раскрывать врагам пробелы и будущие планы вооружения.

В министерстве финансов отвергают эту критику, заявляя, что "бюджет должен отражать ответственный подход, который позволит государству предоставлять услуги гражданам на хорошем уровне и стимулировать экономический рост".