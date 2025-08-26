x
26 августа 2025
26 августа 2025
Экономика

Подписано соглашение о расширении Йокнеама: 6000 новых квартир, инвестиции в инфраструктуру

время публикации: 26 августа 2025 г., 14:28
Подписано соглашение о расширении Йокнеама: 6000 новых квартир, инвестиции в инфраструктуру
Подписано зонтичное соглашение о расширении Йокнеама, которое должно удвоить население города, добавит к жилому фонду около 6000 новых квартир, а также предоставит государственное финансирование в размере 1,7 миллиарда шекелей в развитие инфраструктуры, создание новых и реновацию существующих общественных учреждений и городскую реконструкцию.

В рамках соглашения на государственной земле будет построено 5500 единиц жилья, и еще около 600 единиц жилья будут построены на частной земле – таким образом, в городе, где сегодня проживают 25 тысяч человек, прибавятся примерно 6100 новых квартир, что должно удвоить численность его населения.

На финансирование инфраструктуры в новых районах будет перечислено около 1,4 миллиарда шекелей: речь идет о надземной инфраструктуре, канализации, водоснабжении, электричестве, транспортной инфраструктуре и создании общественных пространств.

Еще 220 миллионов шекелей пойдут на строительство новых общественных учреждений и модернизацию действующих, и 85 миллионов пойдут на модернизацию инфраструктуры в старых районах Йокнеама.

