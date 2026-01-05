x
Экономика

Тель-Авивская биржа проведет мероприятие, приуроченное к вступлению Мамдани в должность

время публикации: 05 января 2026 г., 20:22 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 20:22
AP Photo/Yuki Iwamura

Тель-авивская фондовая биржа проведет во вторник, 6 января, тожественную церемонию открытия торгов с участием ведущих предпринимателей из нью-йоркских технологических компаний.

Как сообщает The Marker, в церемонии примут участие основатель и генеральный директор Israeli Mapped in NY Гай Франклин, а также основатели девяти технологических компаний, акции которых торгуются в Нью-Йорке - Евгений Дибров (Armis), Офир Эрлих (Eon), Михаль Цур (Remepy), Шалев Хулио (Dream), Хамуталь Меридор (Kela), Асаф Пелед (Minute Media), Ори Гошен (AI21), Янив Варди (Claroty) и Дин Лейтерсдорф (Decart).

В биржевом коммюнике говорится, что "предприниматели приглашены на церемонию открытия торгов в Тель-Авиве в качестве жеста признания экономического и технологического сотрудничества между Израилем и США и символа инвестиционных и предпринимательских возможностей, создаваемых связью между глобальными рынками".

"Приглашение израильского технологического сообщества из Нью-Йорка, где предприниматели также выступают "послами" израильских инноваций, призвано укрепить успешную деятельность израильских компаний в США, особенно на фоне вступления в должность мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, известного своими антиизраильскими позициями", - подчеркивается в заявлении.

