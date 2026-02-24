Минздрав предупреждает: в прибывшем из Эфиопии самолете был больной корью

Согласно эпидемиологическому расследованию, проведенному окружной службой здравоохранения Тель-Авива, заболевший корью пассажир летел 19 февраля рейсом ET 0418 авиакомпании "Ethiopian Airlines": самолет вылетел из Эфиопии в 10:30 и приземлился в аэропорту "Бен-Гурион" в 13:40.

Пассажирам, находившимся на этом самолете, рекомендуется убедиться, что они вакцинированы в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения.

Минздрав рекомендует беременным женщинам, не получившим две дозы вакцины, людям с иммунодефицитом и младенцам младше одного года, которые были на этом рейсе, обратиться в службу здравоохранения по месту жительства, чтобы рассмотреть возможность получения пассивной профилактики против кори.

Министерство призывает людей, которые плохо себя чувствуют и/или испытывают симптомы, перечисленные ниже, не посещать массовые мероприятия и не подвергать риску своих близких и окружение.

Минздрав подчеркивает: человек, который контактировал с больным корью, обязан продолжать обследования и вакцинацию в соответствии с инструкциями министерства и избегать посещения общественных мест.

Если требуется прийти в поликлинику или в приемное отделение, следует заранее согласовать визит и сообщить персоналу при прибытии в медучреждение.

Корь – крайне заразное вирусное заболевание, проявляющееся повышением температуры, общим недомоганием, насморком и сыпью, и может сопровождаться тяжелыми, вплоть до угрожающих жизни, осложнениями.

Министерство подчеркивает важность плановых прививок против таких заболеваний, как корь, некоторые из которых могут приводить к тяжелым осложнениям и смерти.

Чтобы проверить статус вакцинации и записаться на прививку, можно обратиться в больничные кассы или в колл-центр "Коль ха-Бриют" по телефону *5400. Центр работает с воскресенья по четверг с 08:00 до 20:00 и в пятницу с 08:00 до 13:00.