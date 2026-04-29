Витамин D повышает эффективность лечения рака молочной железы на 79%

Бразильские ученые пришли к выводу, что обычная добавка витамина D может усиливать эффект химиотерапии у женщин с раком груди. Работа, проведенная в Медицинской школе Ботукату при Университете штата Сан-Паулу, показала: даже небольшие дозы витамина способны улучшить результаты лечения и могут стать более доступной альтернативой дорогим препаратам, применяемым для повышения эффективности терапии.

В исследовании участвовали 80 женщин старше 45 лет, которым предстояло начать лечение. Их разделили на две группы: одна ежедневно получала 2000 МЕ витамина D, другая – плацебо. Через полгода различия оказались заметными. В группе, принимавшей витамин, у 43% пациенток после химиотерапии полностью исчезли раковые клетки. В группе плацебо такой результат зафиксировали лишь у 24%.

Авторы отмечают, что даже при небольшой выборке разница в реакции на лечение оказалась существенной. При этом использованная доза (2000 МЕ в день) значительно ниже той, что обычно назначается для устранения дефицита витамина D. Витамин D известен прежде всего своей ролью в усвоении кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей. Однако все больше исследований указывает на его участие в работе иммунной системы, включая защиту от различных заболеваний, в том числе онкологических. Ранее ученые чаще изучали влияние более высоких доз.

Основной источник витамина D – солнечный свет, также он поступает с пищей. В среднем взрослым рекомендуется 600 МЕ в сутки, пожилым 800 МЕ, а младенцам 400 МЕ. При этом избыток витамина может быть опасен и вызывать побочные эффекты, такие как слабость, рвота, боли в костях и образование камней в почках. У большинства участниц исследования изначально наблюдался дефицит витамина D – ниже 20 нг/мл в крови. Оптимальным уровнем считается диапазон 40-70 нг/мл. Хотя результаты выглядят многообещающими, ученые подчеркивают: необходимы более крупные исследования, чтобы подтвердить эффективность витамина D и точнее понять его влияние на результаты химиотерапии.