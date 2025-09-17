Рази Хамад появился в эфире: "Мы обходимся с заложниками согласно нашим ценностям и религии"

Второй из высокопоставленных активистов террористической организации ХАМАС, присутствовавших на атакованной Израилем встрече в Дохе (Катар), который появился на публике впервые после попытки "коллективной ликвидации" – Рази Хамад.

Напомним, ХАМАС продолжает утверждать, что в результате израильского удара по штаб-квартире группировки в столице Катара погибли лишь пятеро незначительных сотрудников и активистов, а также катарский представитель службы безопасности, и никто из лидеров не пострадал. Однако за минувшую с момента атаки неделю публично показали себя лишь Тахер ан-Нуну (14 сентября) и Рази Хамад (в среду, 17 сентября).

В интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" Рази Хамад рассказал о пережитой попытке "коллективного покушения" и поделился воинственными планами ХАМАСа на будущее. Он заявил, что ХАМАС "не боится угроз", и подчеркнул, что израильский удар по Дохе "был направлен не только против ХАМАСа, а против всей уммы (мусульманского общества, – прим. ред.)".

На вопрос об угрозах президента США Дональда Трампа, заявившего, что "ХАМАС прожалеет, если будет использовать израильских заложников в качестве живых щитов", Рази Хамад заявил, что ХАМАС этих угроз не боится, и добавил, что к удерживаемым в плену похищенным боевики ХАМАСа относятся "согласно нашим ценностям и религии".

Напомним, освобожденные в рамках соглашений заложники были крайне истощены, они подвергались в плену издевательствам, не получали медицинской помощи, и их морили голодом. Заложники, видео которых террористы публиковали в качестве психологического террора, находятся в состоянии дистрофии и в крайне тяжелом физическом и психологическом состоянии.

Рази Хамад заявил, что "единственный путь к освобождению заложников – заключить сделку по обмену и прекратить войну". При этом он подчеркнул, что "никаких инструкций извне о том, как обращаться с заложниками, ХАМАС не принимает".

В интервью Рази Хамад также рассказал о самой попытке "коллективной ликвидации" – заявив, что все находившиеся в здании спаслись. "Мы изучали предложение США о прекращении огня, и через час раздался взрыв, – заявил Хамад. – Менее чем за минуту упали примерно 12 ракет, это была мощная атака. Мы быстро вышли из здания и таким образом спаслись".