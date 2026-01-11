x
11 января 2026
|
последняя новость: 16:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 16:59
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На шоссе 90 палестинская машина столкнулась с израильской, мужчина в тяжелом состоянии

время публикации: 11 января 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 16:09
На шоссе 90 палестинская машина столкнулась с израильской, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, палестинского и израильского, на шоссе 90 возле поселка Наама.

В результате инцидента израильтянин, мужчина в возрасте 76 лет, получил тяжелые травмы. После оказания неотложной помощи он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в тяжелом состоянии с множественными травмами.

Машина "Красного Полумесяца" эвакуировала пострадавшую палестинку, получившую травмы средней степени тяжести.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 января 2026

ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 ноября 2025

ДТП на трассе 505, пострадали пятеро палестинских арабов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

ДТП на трассе 463: пятеро пострадавших, молодой человек в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

ДТП в Иудее, одна из пострадавших в тяжелом состоянии