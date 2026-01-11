На шоссе 90 палестинская машина столкнулась с израильской, мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 11 января 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 16:09
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Гильбоа поступило сообщение о столкновении двух автомобилей, палестинского и израильского, на шоссе 90 возле поселка Наама.
В результате инцидента израильтянин, мужчина в возрасте 76 лет, получил тяжелые травмы. После оказания неотложной помощи он был эвакуирован в больницу "Адаса Ар а-Цофим" в тяжелом состоянии с множественными травмами.
Машина "Красного Полумесяца" эвакуировала пострадавшую палестинку, получившую травмы средней степени тяжести.
