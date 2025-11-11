Ашер Кула отказался оставить должность главы Управления по рассмотрению жалоб на судей

Корреспондент телеканала i24 Авишай Гринциг сообщил, что судья Ашер Кула отклонил предложение министра юстиции Ярива Левина оставить пост главы Управления по рассмотрению жалоб на судей с тем, чтобы контролировать ход расследования по нарушениям в военной прокуратуре.

Ашер Кула заявил, что он не заинтересован покидать свой нынешний пост, но готов к компромиссу по вопросу контроля за расследованием в военной прокуратуре, в том числе, он готов курировать расследование совместно с кем-то из коллег.