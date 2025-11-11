x
11 ноября 2025
Израиль

Ашер Кула отказался оставить должность главы Управления по рассмотрению жалоб на судей

время публикации: 11 ноября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 19:26
Судья Ашер Кула
David Cohen/Flash90

Корреспондент телеканала i24 Авишай Гринциг сообщил, что судья Ашер Кула отклонил предложение министра юстиции Ярива Левина оставить пост главы Управления по рассмотрению жалоб на судей с тем, чтобы контролировать ход расследования по нарушениям в военной прокуратуре.

Ашер Кула заявил, что он не заинтересован покидать свой нынешний пост, но готов к компромиссу по вопросу контроля за расследованием в военной прокуратуре, в том числе, он готов курировать расследование совместно с кем-то из коллег.

