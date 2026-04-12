Израиль

Центр местной власти рекомендует отложить массовые мероприятия на День Независимости

время публикации: 12 апреля 2026 г., 17:06 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 17:11
Центр местной власти рекомендует отложить массовые мероприятия на День Независимости
Yonatan Sindel/Flash90

Центр местной власти рекомендовал муниципалитетам отложить проведение массовых мероприятий во время празднования Дня независимости и ограничиться скромными церемониями по месту жительства. Решение принято по итогам совещания с главами местных советов в воскресенье, 12 апреля.

Эта рекомендация была опубликована несмотря на то, что Служба тыла пока не меняла своих рекомендаций, и в большинстве городов Израиля разрешены собрания с участием до тысячи человек.

Власти ряда городов, в том числе Хайфы, Тират-Кармеля, Гиватаима и Ашкелона, уже объявили о переходе на сокращенный формат мероприятий.

Председатель Центра местной власти и мэр Модиин-Маккабим-Реута Хаим Бибас пояснил, что решение продиктовано "хрупким перемирием с Ираном" и непрекращающимися ракетными обстрелами со стороны "Хизбаллы". По его словам, концерты и массовые мероприятия рекомендуется перенести на летние месяцы. При этом он отдельно подчеркнул необходимость проявить солидарность с жителями севера страны, находящимися под постоянными ракетными обстрелами из Ливана.

Мероприятия Дня памяти павших воинов и жертв терактов, предшествующего Дню Независимости, будут проводиться в соответствии с рекомендациями Службы тыла.

