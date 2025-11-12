x
Израиль

Авария на 317-м шоссе, один человек погиб и пятеро получили травмы

время публикации: 12 ноября 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 20:54
Авария на 317-м шоссе, трое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 317-й трассе, недалеко от поселения Маон, произошла авария с участием двух легковых автомобилей.

Парамедики с места аварии сообщили, что в ней пострадали шесть человек, состояние одного из пострадавших (мужчины примерно 35 лет) критическое. В больнице констатировали его смерть.

С места аварии в больницы были доставлены в тяжелом состоянии 7-летний ребенок и женщина (примерно 35 лет), 63-летний мужчина в состоянии средней тяжести и еще два человека с легкими травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
