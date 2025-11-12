x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Израиль

Двое жителей Хадеры задержаны за вооруженное нападение

Криминал
Полиция
время публикации: 12 ноября 2025 г., 18:38 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 18:38
Двое жителей Хадеры задержаны за вооруженное нападение
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о задержании 20-летнего мужчины и несовершеннолетнего из Хадеры по подозрению в причастности к вооруженному нападению, в результате которого был ранен мужчина. Раненый был доставлен в больницу, его состояние оценивается медиками как средней тяжести.

Полиция сообщает, что подозреваемые были задержаны вскоре после нападения. В ближайшие дни против них будет подано обвинительное заключение.

Израиль
