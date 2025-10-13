После 738 дней плена в Газе: сегодня ожидается освобождение всех выживших заложников

Сегодня, в понедельник 13 октября, ожидается освобождение из плена всех оставшихся в живых заложников, которых удерживали террористы в Газе в течение 738 дней – с 7 октября 2023 года. Судя по имеющимся данным, будут освобождены 20 заложников.

Кроме того, в ближайшие дни или недели ожидается передача в Израиль из Газы тел 28 погибших или убитых террористами заложников.

Предполагается, что процедура передачи заложников представителям "Красного Креста" и последующее их возвращение в Израиль начнется около 8 утра.

Близкие освобождаемых заложников прибывают на базу в Реим, около границы Газы. Их уведомили, что передача похищенных представителям "Красного Креста" будет осуществляться в двух точках в секторе Газы с интервалом в час. Возможно, что затем в третьем месте будут освобождены еще несколько человек.

По информации 12-го телеканала, освобождение заложников будет происходить в два этапа в трех местах: в городе Газа, в одном из лагерей в центральной части сектора и в Хан-Юнисе на юге.

В Газе действует режим прекращения огня.

Отработана схема передачи заложников от представителей "Красного Креста" к израильскому спецподразделению и доставки их на базу в Реим. Если состояние кого-либо заложников потребует немедленной медицинской помощи, их вывезут вертолетами из Газы напрямую в больницы Израиля, минуя Реим.

Судя по опубликованным данным, для приема освобождаемых заложников подготовлены специальные палаты в больницах "Ихилов" в Тель-Авиве, "Шиба" в Тель а-Шомере, "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Для тяжелых экстренных случаев палаты подготовлены в больницах "Сорока" в Беэр-Шеве и "Барзилай" в Ашкелоне, ближайших к сектору Газы.

Останки заложников, передаваемые из Газы, будут направлены на опознание в Институт судебной медицины "Абу Кабир" в Тель-Авиве.

Ранее ХАМАС уведомил посредников, что может не располагать полной информацией по всем погибшим заложникам. Согласовано, что в исключительных случаях поиски останков продолжатся после "основной процедуры".

Параллельно идет подготовка к масштабному освобождению из израильских тюрем около 2000 заключенных – жителей Палестинской автономии и Газы. Накануне заключенных, подлежащих освобождению в рамках сделки с ХАМАСом, перевели в тюрьмы "Офир" и "Кциот".

Список 250 освобождаемых заключенных "с кровью на руках" (то есть, ответственных за убийства израильтян) доступен по следующей ссылке: https://go.gov.il/is-db. Редакция Newsru.co.il отдельно публиковала список из десяти освобождаемых террористов с наибольшими сроками заключения.

Силы ЦАХАЛа проводят операции в Иудее и Самарии, накануне возвращения сотен освобождаемых заключенных из израильских тюрем. Судя по имеющимся данным, цель операций – удаление символики, прославляющей террор, предупреждение родственников возвращающихся о правилах поведения и т.п.

США сформировали специальный координационный центр в рамках миссии по контролю за соблюдением достигнутого соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом. Этот центр укомплектован примерно 200 военнослужащими с опытом в сфере транспортировки, планирования, безопасности, логистики и инженерии. Направляться непосредственно в сектор Газы американские военные не будут. Но они будут помогать контролировать выполнение соглашения о прекращении огня и переход к гражданскому правлению в Газе.