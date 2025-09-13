ЦАХАЛ нанес удар по многоэтажному зданию в городе Газа, использовавшемуся ХАМАСом

ЦАХАЛ вновь нанес удар по многоэтажному зданию в городе Газа, использовавшемуся террористической организацией ХАМАС.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в здании находились объекты террористов, использовавшиеся для подготовки и осуществления террористических атак против израильских сил в этом районе и военная инфраструктура.

Перед атакой были приняты меры для минимизации риска нанесения ущерба гражданскому населению: жители здания были предупреждены заранее, также для нанесения удара использовалось высокоточное вооружение, велся сбор дополнительной информации и велось наблюдение с воздуха.

Источники в Газе утверждают, что речь идет о башне "Аль-Нур", находившейся возле министерства образования в районе Тель аль-Хава к юго-западу от города Газа.