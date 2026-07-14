Драка на заседании горсовета Явне: гендиректор муниципалитета получил по лицу

Сотрудники полиции Явне были вызваны на заседание городского совета, где произошла драка с нападением на высокопоставленного государственного служащего.

По сообщению полиции, житель города в возрасте примерно 40 лет пришел на заседание городского совета, мешал его проведению, а когда его попросили прекратить – ударил по лицу генерального директора муниципалитета Леви Итаха.

Нарушитель был задержан и доставлен в полицейский участок для допроса, по завершении которого его поместили под стражу. Гендиректору муниципалитета, получившему легкие травмы лица, потребовалась медицинская помощь.

Полиция намерена просить продлить срок содержания подозреваемого под стражей в соответствии с потребностями следствия.