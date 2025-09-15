x
Израиль

Жертвами клановой вражды в Негеве становятся бедуинские детские сады

Криминал в арабском секторе
Негев
Пожары
время публикации: 15 сентября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 13:01

С начала нового учебного года – то есть, всего за две недели, – в бедуинских населенных пунктах Негева были подожжены восемь учебных заведений, включая семь детских садов. Как сообщает Walla, причиной поджогов стали клановые конфликты.

Сотрудники полиции Негева арестовали нескольких подозреваемых в причастности к поджогам и другим преступлениям: были арестованы также те, кто подозревается в обстреле школьного автобуса.

В борьбе бедуинских кланов поджоги школ и детских садов служат способом "обозначить территорию". Из-за распространенности этой практики родители часто вынуждены оставлять детей дома из опасения за их жизнь и здоровье.

Представители системы образования резко осуждают это явление: речь идет о серьезном ущербе, который наносят детям дошкольного возраста, а ведь они должны расти в безопасной среде. Поджоги детских садов – по сути, это нормализация насилия.

