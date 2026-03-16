16 марта 2026
последняя новость: 09:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Осторожнее на дорогах в горах и на севере: возможен сильный ветер и падение деревьев

время публикации: 16 марта 2026 г., 09:17 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 09:21
Tsafrir Abayov/Flash90

Израильская метеослужба опубликовала "желтое" предупреждение о сильном ветре в горных районах севера, на Кармеле и в горах центральной части Израиля в понедельник утром. Согласно предупреждению, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 65 км/ч.

Как отмечает "Сругим", сильный боковой ветер может привести к более сложным условиям на дорогах, особенно при мокром дорожном полотне. Возможны также трудности с управлением легкими летательными аппаратами и небольшими судами.

Порывистый ветер может оборвать электропровода, возможно падение ветвей и деревьев. В некоторых районах могут быть перебои с электроснабжением.

Важно следить за прогнозами погоды. Следует укрепить незакрепленные предметы и те, которые могут быть сорваны сильным ветром – антенны, цветочные ящики, навесы, кабели и тому подобное. Водителям рекомендуется водить осторожнее и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

Прогноз погоды в Израиле на 16 марта: прохладно, временами дожди
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2026

Песчаная буря в Западном Негеве, порывы ветра достигают 90 км/ч