Осторожнее на дорогах в горах и на севере: возможен сильный ветер и падение деревьев

Израильская метеослужба опубликовала "желтое" предупреждение о сильном ветре в горных районах севера, на Кармеле и в горах центральной части Израиля в понедельник утром. Согласно предупреждению, ожидается северо-восточный ветер с порывами до 65 км/ч.

Как отмечает "Сругим", сильный боковой ветер может привести к более сложным условиям на дорогах, особенно при мокром дорожном полотне. Возможны также трудности с управлением легкими летательными аппаратами и небольшими судами.

Порывистый ветер может оборвать электропровода, возможно падение ветвей и деревьев. В некоторых районах могут быть перебои с электроснабжением.

Важно следить за прогнозами погоды. Следует укрепить незакрепленные предметы и те, которые могут быть сорваны сильным ветром – антенны, цветочные ящики, навесы, кабели и тому подобное. Водителям рекомендуется водить осторожнее и выбирать скорость в соответствии с дорожными условиями.