Израиль

Несколько подростков пострадали в результате нападений возле торгового центра в Ришон ле-Ционе

Полиция
Ришон ле-Цион
время публикации: 16 ноября 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 18:18
Несколько подростков пострадали в результате нападений возле торгового центра в Ришон ле-Ционе
Flash90

В последние месяцы несколько подростков подверглись нападениям возле торгового центра G City в Ришон ле-Ционе. Нападавшие разбрызгали в лицо своим жертвам содержимое газовых баллончиков. По информации "Мако", двое 12-летних мальчиков были доставлены в больницу с ожогами глаз.

Один из пострадавших мальчиков рассказал сайту "Мако", что он и его друг шли в кино, когда другие подростки обрызгали их из газового баллончика. Другой подросток рассказал, что после нападения он боится выходить из дома.

Сайт "Мако" пишет, что нападения, по всей видимости, совершает одна и та же группа подростков.

В полиции заявляют, что ни одна из жалоб не осталась без внимания, проводятся "существенные действия" для установления личностей хулиганов и предотвращения новых инцидентов. При этом в полиции утверждают, что им удалось существенно сократить число случаев насилия в этом районе.

Израиль
