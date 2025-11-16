Несколько подростков пострадали в результате нападений возле торгового центра в Ришон ле-Ционе

В последние месяцы несколько подростков подверглись нападениям возле торгового центра G City в Ришон ле-Ционе. Нападавшие разбрызгали в лицо своим жертвам содержимое газовых баллончиков. По информации "Мако", двое 12-летних мальчиков были доставлены в больницу с ожогами глаз.

Один из пострадавших мальчиков рассказал сайту "Мако", что он и его друг шли в кино, когда другие подростки обрызгали их из газового баллончика. Другой подросток рассказал, что после нападения он боится выходить из дома.

Сайт "Мако" пишет, что нападения, по всей видимости, совершает одна и та же группа подростков.

В полиции заявляют, что ни одна из жалоб не осталась без внимания, проводятся "существенные действия" для установления личностей хулиганов и предотвращения новых инцидентов. При этом в полиции утверждают, что им удалось существенно сократить число случаев насилия в этом районе.