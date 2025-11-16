x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 21:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 21:26
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В полночь в Тель-Авиве перекроют на несколько дней мост Модаи (ул. Яаков Дори)

время публикации: 16 ноября 2025 г., 20:51 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 20:58
В полночь в Тель-Авиве перекроют на несколько дней мост Модаи (ул. Яаков Дори)
Chen Leopold/Flash 90

Улица Яаков Дори (мост Модаи) в Тель-Авиве будет перекрыта в обоих направлениях на участке от улицы Пинхас Сапир (Тель-Авив) до Менахем Бегин (Рамат-Ган), начиная с 00:30 в понедельник, 17 ноября, и до 05:00.

По тому же графику улица будет перекрываться в ближайшие несколько ночей – до 19 ноября. По сообщению компании "Нетивей Аялон", ночные перекрытия моста необходимы для проведения инфраструктурных работ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

В связи с работами на бульваре Роках возникли пробки в северном Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 октября 2025

В ночь на 16 октября будет перекрыто на два дня движение по бульвару Роках в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 сентября 2025

Полиция: около 16:00 ожидаются перекрытия 4-й трассы в районе Бней-Брака