В полночь в Тель-Авиве перекроют на несколько дней мост Модаи (ул. Яаков Дори)

Улица Яаков Дори (мост Модаи) в Тель-Авиве будет перекрыта в обоих направлениях на участке от улицы Пинхас Сапир (Тель-Авив) до Менахем Бегин (Рамат-Ган), начиная с 00:30 в понедельник, 17 ноября, и до 05:00.

По тому же графику улица будет перекрываться в ближайшие несколько ночей – до 19 ноября. По сообщению компании "Нетивей Аялон", ночные перекрытия моста необходимы для проведения инфраструктурных работ.