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Израиль

Сотрудник ШАБАКа, имя которого раскрыла Готлиб, опротестовал в БАГАЦе предоставление ей иммунитета

Кнессет
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 17 июня 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 16:54
Сотрудник ШАБАКа, имя которого раскрыла Готлиб, опротестовал в БАГАЦе предоставление ей иммунитета
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Сотрудник ШАБАКа, личность которого была раскрыта депутатом Кнессета Тали Готлиб, обратился в БАГАЦ с требованием отменить решение Кнессета о предоставлении ей иммунитета от уголовного преследования. Об этом сообщила новостная служба "Кан".

Адвокат подателя петиции заявил, что предоставляя иммунитет той, что раскрыла имя сотрудника спецслужб, Кнессет посылает всем работникам силовых структур сигнал, что их жизнью можно пожертвовать ради сиюминутного политического интереса.

В среду, 17 июня, большинством в 61 голос против 48 депутаты Кнессета утвердили предоставление депутату Тали Готлиб ("Ликуд") иммунитета от уголовного преследования в связи с раскрытием имени сотрудника ШАБАКа, супруга активистки антиправительственных протестов Шикмы Бреслер. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу на голосовании отсутствовал.

Накануне окружной суд Центрального округа в Лоде постановил, что у депутата Готлиб нет иммунитета в части иска о клевете, поданного против нее Шикмой Бреслер, но лишь в отношении раскрытия имени ее супруга.

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