Государство Израиль подало иск на два миллиона шекелей против убийц солдата ЦАХАЛа Моше Тамама

Государство Израиль подало в Мировой суд в Хайфе гражданский иск на сумму два миллиона шекелей против четырех членов "Народного фронта освобождения Палестины", похитивших и убивших в 1984 годау военнослужащего Моше Тамама.

Цель иска – взыскать с террористов средства, выплаченные государством осиротевшим родителям погибшего в качестве компенсации.

Иск подан в дополнение к уже отбытому террористами наказанию в виде пожизненного заключения.

Среди ответчиков – Ибрагим Абд аль-Разак Биядса, Ибрагим Наиф Абу Мух, Салех Абу Мух, а также наследники скончавшегося террориста Уалида Нимра Асада Даки.