Государство Израиль подало иск на два миллиона шекелей против убийц солдата ЦАХАЛа Моше Тамама
время публикации: 18 июня 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 18:03
Государство Израиль подало в Мировой суд в Хайфе гражданский иск на сумму два миллиона шекелей против четырех членов "Народного фронта освобождения Палестины", похитивших и убивших в 1984 годау военнослужащего Моше Тамама.
Цель иска – взыскать с террористов средства, выплаченные государством осиротевшим родителям погибшего в качестве компенсации.
Иск подан в дополнение к уже отбытому террористами наказанию в виде пожизненного заключения.
Среди ответчиков – Ибрагим Абд аль-Разак Биядса, Ибрагим Наиф Абу Мух, Салех Абу Мух, а также наследники скончавшегося террориста Уалида Нимра Асада Даки.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025