x
18 июня 2026
|
последняя новость: 18:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 июня 2026
|
18 июня 2026
|
последняя новость: 18:33
18 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Государство Израиль подало иск на два миллиона шекелей против убийц солдата ЦАХАЛа Моше Тамама

Израиль
Суд
Террористы
время публикации: 18 июня 2026 г., 17:44 | последнее обновление: 18 июня 2026 г., 18:03
Роща неподалеку от Мево Дотана, в которой был убит Моше Тамам
Wikipedia.org. Фото: משפחת לין

Государство Израиль подало в Мировой суд в Хайфе гражданский иск на сумму два миллиона шекелей против четырех членов "Народного фронта освобождения Палестины", похитивших и убивших в 1984 годау военнослужащего Моше Тамама.

Цель иска – взыскать с террористов средства, выплаченные государством осиротевшим родителям погибшего в качестве компенсации.

Иск подан в дополнение к уже отбытому террористами наказанию в виде пожизненного заключения.

Среди ответчиков – Ибрагим Абд аль-Разак Биядса, Ибрагим Наиф Абу Мух, Салех Абу Мух, а также наследники скончавшегося террориста Уалида Нимра Асада Даки.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025

Родственники террориста требуют держать его в холодильнике за счет государства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 сентября 2024

БАГАЦ отклонил апелляцию против удерживания трупа террориста: его можно обменять
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

Убийца военнослужащего Моше Тамама умер после 38 лет, проведенных в тюрьме