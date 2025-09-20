Главы оппозиционных партий объявили о создании координационного форума

Лидеры оппозиционных партий Яир Лапид ("Еш Атид"), Авигдор Либерман (НДИ), Гади Айзенкот ("Яшар") и Яир Голан ("Демократим") объявили о создании постоянного координационного форума.

В совместном заявлении говорится, что следующее заседание форума состоится после Судного дня, и что главы партий ожидают, что в нем примут участие также Бени Ганц ("Кахоль Лаван") и Нафтали Беннет ("Беннет 2026").

Совместное заявление главы оппозиции Яира Лапида, председателя "Израиль Бейтену" Авигдора Либермана, председателя "Ешер!" с Айзенкотом генерал-майора (в отставке) Гади Айзенкота и председателя "Демократов" Яира Голана:

Задача форума – согласование основных принципов формирования следующего правительства, подготовкой проекта конституции, закона о всеобщей службе и мер по сохранению еврейского, демократического и сионистского характера государства Израиль.