x
20 сентября 2025
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 сентября 2025
|
20 сентября 2025
|
последняя новость: 22:46
20 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Главы оппозиционных партий объявили о создании координационного форума

Оппозиция
Яир Лапид
Гади Айзенкот
Яир Голан
Авигдор Либерман
время публикации: 20 сентября 2025 г., 22:46 | последнее обновление: 20 сентября 2025 г., 22:46
Главы оппозиционных партий объявили о создании координационного форума
Пресс-служба "Еш Атид"

Лидеры оппозиционных партий Яир Лапид ("Еш Атид"), Авигдор Либерман (НДИ), Гади Айзенкот ("Яшар") и Яир Голан ("Демократим") объявили о создании постоянного координационного форума.

В совместном заявлении говорится, что следующее заседание форума состоится после Судного дня, и что главы партий ожидают, что в нем примут участие также Бени Ганц ("Кахоль Лаван") и Нафтали Беннет ("Беннет 2026").

Совместное заявление главы оппозиции Яира Лапида, председателя "Израиль Бейтену" Авигдора Либермана, председателя "Ешер!" с Айзенкотом генерал-майора (в отставке) Гади Айзенкота и председателя "Демократов" Яира Голана:

Задача форума – согласование основных принципов формирования следующего правительства, подготовкой проекта конституции, закона о всеобщей службе и мер по сохранению еврейского, демократического и сионистского характера государства Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 сентября 2025

"Спарта" премьера, новые партии оппозиции, кто возглавит ШАБАК. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

"Кан": Лапид и Беннет "дерутся" за Айзенкота