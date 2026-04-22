Лауреаты Премии Израиля в 2026 году – Дональд Трамп, Ади Альтшулер, Габи Амрани и другие

В международном конгресс-центре в Иерусалиме ("Биньяней а-Ума") в День независимости Израиля, который в этом году отмечается 22 апреля, состоялась государственная церемония вручения Премии Израиля – наивысшей израильской государственной награды.

Церемония вручения Премии Израиля проходит в присутствии высшего руководства Государства Израиль, президента, министров, общественных деятелей, членов семей лауреатов премии и других гостей. В числе лауреатов Премии Израиля в этом году – президент США Дональд Трамп, удостоенный награды за особый вклад на благо еврейского народа.

В сфере киноискусства Премию Израиля в этом году получил Габи Амрани. Амрани 91 год, в израильском кино он проработал 70 лет, и это годы, которые, по словам министра образования Йоава Киша, "переплетены с историей Государства Израиль", а сам он является "известной и любимой фигурой в каждом доме в Израиле", объединяющей разные поколения.

В сфере изобразительного искусства Премию Израиля получил Яаков Агам (97 лет) – один из создателей кинетического искусства, в числе его известных работ – звуковой фонтан La Defense в Париже. Для него важно выразить изменчивость в искусстве, его работы двигаются, они не статичны и меняются от прикосновения, от точки взгляда, они осязаемы.

В сфере исследований менеджмента Премию Израиля получил профессор Миха Поппер (1947 г. р.), много лет своей работы посвятивший исследованиям влияния лидерства на организационную культуру и педагогику.

В сфере естественных наук Премии Израиля удостоилась профессор микробиологии Шломит Михаэли-Гольдберг (1955 г. р.). В частности, она много лет разрабатывает наночастицы для диагностики и лечения рака – речь идет об одном из наиболее прогрессивных и прорывных исследований лечения самых опасных и агрессивных форм онкологии, таких как рак поджелудочной железы и рак легких.

В сфере наук о земле Премию Израиля присудили Мире (Мирьям) Бар-Матьюс (1947 г. р.), ведущей исследовательнице в области геохимии и экологической геологии. Ее исследования сосредоточены на палеоклиматологии (изучении древнего климата) с использованием данных, полученных из пещерных отложений.

В сфере исследований в математике Премию Израиля получил профессор Биньямин Вайс (1941 г. р.) – американо-израильский математик, известный своим вкладом в эргодическую теорию, теорию вероятностей, теорию игр и дескриптивную теорию множеств.

В сфере исследований химии Премию Израиля получил профессор Решеф Тенне (1944 г. р.), за его исследования в области слоистых материалов, открытие неорганических нанотрубок и фуллереноподобных наночастиц, разработки методов их синтеза и применения в трибологии и смазочных материалах.

В сфере исследования языка и литературы Премию Израиля получил профессор Йосеф Шитрит (1941 г. р.) за его масштабнейшие исследования языков евреев Северной Африки: он классифицировал и описал сотни иудео-арабских диалектов, показав, что они делятся на четыре группы по фонетико-фонологическим признакам. Он также исследовал берберский язык у еврейских сельских общин, влияние французского на иудео-арабские диалекты и языковые контакты между иудео-арабским и иудео-испанским в Марокко.

В исследованиях по всеобщей истории Премию Израиля получила профессор Билли Мельман (1952 г. р.), которая специализируется на истории современной Европы. Одной из специализаций Билли Мельман является история гендера и женщин в Западной Европе.

Премию Израиля за жизненные достижения получили: Ирит Орен-Гундерс (1962 г.р.), глава НКО "Ор ле-Мишпаха"; Шанталь Блазберг (1966 г. р.), глава НКО "Мишапаха Ахат", а также израильский хирург профессор Авраам Ривкинд (1949 г. р.), глава отделения общей хирургии и травматологии медцентра "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме.

Премию Израиля за особый вклад во благо общества и молодежи получила Ади Альтшулер (1986 г. р.), основательница молодежного движения "Кнафаим шель Крембо".

Премию Израиля за особый вклад во благо еврейского народа получил президент США Дональд Трамп (1946 г. р.) – американский государственный и политический деятель, предприниматель, нынешний президент США и большой друг Израиля.