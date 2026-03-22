В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против задержания религиозного уклониста

На бульваре Хаим Бар-Лев в Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против задержания ультраортодоксального уклониста, студента йешивы. Демонстранты перекрывают дороги и отказываются выполнять указания полиции.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что полицейские и бойцы пограничной полиции приступили к разгону демонстрации и наведению правопорядка.