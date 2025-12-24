x
Израиль

В Бейт-Шемеше автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 24 декабря 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 19:10
В Бейт-Шемеше автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Иермиягу в Бейт-Шемеше автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик примерно 7 лет получил черепно-мозговую травму.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
