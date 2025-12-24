В Бейт-Шемеше автомобиль сбил ребенка, состояние пострадавшего тяжелое
время публикации: 24 декабря 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 19:10
На улице Иермиягу в Бейт-Шемеше автомобиль сбил ребенка, переходившего дорогу. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мальчик примерно 7 лет получил черепно-мозговую травму.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Адаса Эйн-Керем".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
