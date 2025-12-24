"Крылья ЦАХАЛа": 35 выпускников 191-го курса военных летчиков получили офицерские звания

В среду, 24 декабря, на территории музея ВВС на военной базе "Хацерим" в Негеве состоялась торжественная церемония по случаю присвоения офицерских званий выпускникам 191-го курса военных летчиков.

Курс боевых летчиков – один из самых престижных курсов Армии обороны Израиля. Обучение в летной школе продолжается три года, параллельно курсанты получают академическую степень в университете имени Бен-Гуриона.

35 выпускников, среди которых четыре девушки, получили "крылышки" на свою форму, и с сегодняшнего дня они пополнят ряды ВВС ЦАХАЛа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что в подготовке молодых летчиков участвовали оперативные летные экипажи, которые в течение последних двух лет играли значимую роль в боевых действиях на нескольких фронтах и в операции "Народ как лев".

На церемонии присутствовали начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац, командующий ВВС Томер Бар, высокопоставленные офицеры ВВС и семьи выпускников.

Выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на церемонии(расшифровка выступления предоставлена пресс-службой канцелярии премьер-министра)

"Уважаемые президент Ицхак Герцог, министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир,

хочу поблагодарить командующего ВВС генерал-майора Томера Бара за руководство военно-воздушными силами в ходе Войны за возрождение и операции "Народ как лев" и приветствовать бригадного генерала Омера Тишлера, который вскоре вступит в должность. За последние два года я бесчисленное количество раз видел Тишлера на командном пункте ВВС. Уверен, он поднимет ВВС на новые высоты.

Спасибо командирам базы и курса, командному и инструкторскому составу, с безграничной преданностью работавшими над подготовкой новых пилотов и штурманов.

Хочу поприветствовать глав городов и поселений, а также членов кибуца Беэри, который находятся в разгаре масштабного восстановления, как и все населенные пункты приграничья.

И, конечно, приветствую вас, дорогие семьи выпускников. Спасибо за воспитание сыновей и дочерей в духе служения, сионизма и стремления к совершенству. Благодаря вашей поддержке сегодня они расправляют крылья – честь вам и хвала!

От всего сердца я обнимаю семьи погибших и скажу то, что чувствует весь народ: благодаря вашим близким – павшим героям нации – государство Израиль существует. Каждому павшему бойцу – почётное место в вечности Израиля.

Мы молимся о полном выздоровлении раненых. Они настоящие герои.

Наш последний павший заложник – боец спецподразделения ЯСАМ герой Израиля Рани Гвили уничтожил 14 террористов, сражаясь до последнего патрона. Он спас много жизней, и мы полны решимости вернуть его домой, точно так же как вернули всех остальных 254 заложников – как живых, так и погибших.

Я знаю, что немногие верили, что нам это удастся. Мы верили, и мы выполнили. Это стало возможным благодаря колоссальной поддержке и мощным действиям ЦАХАЛа, а также помощи нашего друга, президента Трампа.

А теперь к вам, выпускники и выпускницы курса: вы отлично справились с задачей. Вы прошли путь обучения, не имеющий равных по сложности, – один из самых, если не самый трудный в ЦАХАЛе. Вы доказали себе и доказали нам, что на вас можно положиться. Мы все полагаемся на вас, мы все гордимся вами, я горжусь вами и отдаю вам честь!

Из бездны 7 октября мы взлетели на вершины мощи и сдерживания во всем Ближнем Востоке. Наши самолеты, вертолеты и беспилотники свободно летают во всем небе региона и наносят удары по тем, кто хочет нас уничтожить.

Ось зла во главе с Ираном развернула вокруг нас смертоносное кольцо огня и террора. Чудовищная резня в окрестностях Газы была для наших врагов лишь начальным этапом того, что они назвали планом по уничтожению Израиля.

Но у нас были другие планы. На второй день войны я сказал: мы изменим облик Ближнего Востока. Благодаря героизму наших бойцов на суше, на море и в воздухе, благодаря лётным и наземным экипажам, срочникам и резервистам; благодаря стойкости всего народа и решительным шагам, предпринятым политическим руководством за 24 месяца войны мы действительно изменили облик Ближнего Востока.

Мы нанесли сокрушительные удары на семи фронтах по тем, кто жаждал нашей смерти. Мы изменили судьбу нашей страны – самого атакуемого государства в мире. Мы достигли колоссальных успехов, которые оставили неизгладимый след на международной арене.

Поколение победы устранило экзистенциальные угрозы под землей и на земле и до небесных высот. О центральной роли ВВС в этой исторической кампании будут написаны тома военной литературы.

Те, кто желал нам зла, почувствовали результат на собственной шкуре. Десятки тысяч вылетов, десятки тысяч ударов, десятки тысяч проклятых убийц, с которыми мы свели счёты.

Наши системы ПВО перехватили подавляющее большинство вражеских ракет. Уверен, вы знаете, что армия Германии закупила у нас систему "Хец-3" для защиты от ракет. Сделка готовилась ещё до войны. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц посетил Израиль, и могу сообщить вам, что Германия хочет закупать у нас всё больше и больше систем. Другие важные страны стоят в очереди.

Нужно понимать масштаб исторического перелома: спустя 80 лет после Холокоста, уничтожившего европейское еврейство, оружие, разработанное еврейским государством, защищает небо Европы. Нет более сильного свидетельства тех огромных перемен, которые мы совершили в истории и судьбе нашего народа. Из беспомощного народа, которого вели в печи, мы превратились в народ, который защищает себя и побеждает своих врагов.

Нужно признать, что ненависть к Израилю, сопровождающая нас тысячи лет, никуда не исчезла. Антисемитизм снова поднимает свою уродливую голову, и делает это с новой силой. Сегодня он направлен не только против еврейского народа, но и против государства Израиль.

Сеет эту ненависть по всему миру,

радикальная шиитская ось во главе с Ираном и радикальная суннитская ось во главе с "Братьями-мусульманами", но цена, которую платят наши враги, несоизмеримо выше.

В Войне за возрождение, и особенно в те 12 дней операции "Народ как лев", мы доказали всему миру, что такое израильское превосходство в воздухе.

Наши ВВС полностью доминировали в небе Тегерана. Первый удар операции "Народ как лев" уже изучается в ведущих военных академиях. И поверьте мне, там есть чему поучиться.

Превосходство Израиля в воздухе на Ближнем Востоке – краеугольный камень нашей национальной безопасности. Это превосходство достигается двумя компонентами: первый – наши великолепные пилоты и штурманы; второй – лучшие в мире летательные аппараты, которыми мы оснащаем наши силы.

Вы своими действиями будете продолжать успешные усилия по подготовке пилотов и штурманов, лучше которых нет в мире, а мы, со своей стороны, продолжим оснащать наших замечательных пилотов лучшими средствами и препятствовать получению таких средств теми, кому их получать не следует.

В ходе операции "Народ как лев" мы отвели от себя две экзистенциальные угрозы, серьёзность которых невозможно переоценить: ядерную угрозу и угрозу десятков тысяч баллистических ракет. Хочу поблагодарить нашего друга президента Трампа за сотрудничество в атаке на ядерный объект в Фордо и за беспрецедентное сотрудничество в защите неба Израиля.

Тем не менее, несмотря на демонстрацию мощи, эхом отозвавшуюся во всем регионе, мы не почиваем на лаврах. Наши враги зализывают раны, но стремятся перевооружиться, чтобы ударить снова.

Я имею в виду ХАМАС в Газе. Сегодня мы снова столкнулись с его атакой, и он открыто заявляет, что не намерен разоружаться. Это идет вразрез с планом президента Трампа. Мы ответим соответствующим образом.

Это касается и "Хизбаллы" в Ливане, которая также не намерена разоружаться. Этим мы тоже занимаемся. Это касается и хуситов в Йемене, с которыми у нас счёт ещё не закрыт. Это касается и самого Ирана.

Пока старые угрозы меняют форму, постоянно рождаются новые. Мы не ищем конфликтов, но наши глаза открыты перед любой опасностью. Мы продолжим закупки необходимого вооружения и параллельно будем вооружать себя самостоятельно. Я не знаю, существует ли полностью независимое государство, но мы будем стремиться к тому, чтобы наши боеприпасы производились максимально в государстве Израиль, включая часть авиационных платформ.

Это не просто слова. Несколько недель назад я вместе с министром обороны, министром финансов и присутствующими здесь специалистами утвердил выделение 350 миллиардов шекелей на ближайшее десятилетие для создания независимой оборонной промышленности Израиля. Мы хотим сократить нашу зависимость от любого фактора, даже зависимость от друзей. Лучшие умы оборонных предприятий работают над созданием средств, которые обеспечат преимущество Израиля на поле боя будущего.

Государство Израиль вышло из Войны за возрождение более сильным, чем когда-либо. Мы закрепили свой статус региональной державы, а в определенных областях – мировой державы. Это притягивает к нам многие другие страны. Они приходят к нам, потому что усвоили важное правило: союзы заключают с сильными, а не со слабыми. Мир заключают с сильными, а не со слабыми. Поэтому расширение круга мира находится во главе нашей повестки дня. Я не буду распространяться об этом: чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше будет результат.

Выпускники и выпускницы 191-го курса, я знаю, что вы обладаете лучшими навыками для успешного выполнения задач по защите неба и полностью осознаете угрозы, с которыми столкнётесь на своем пути.

ЦАХАЛ стоит за вами, весь народ стоит за вами, весь народ молится за ваш успех и доверяет вам. Мы все отдаём вам честь.

Берегите нас, берегите себя и возвращайтесь к нам с божьей помощью, увенчанные славой и победой".