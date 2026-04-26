x
26 апреля 2026
|
последняя новость: 20:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

43-летний Давид Меламед подозревается в убийстве своего 6-летнего сына Саара

Убийства
Дети
Семейное насилие
время публикации: 26 апреля 2026 г., 18:59 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 18:59
43-летний Давид Меламед подозревается в убийстве своего 6-летнего сына Саара
Пресс-служба ЗАКА

Разрешены к публикации имена мужчины и мальчика, тела которых были обнаружены рано утром в воскресенье в поселке Авиэль неподалеку от Зихрон-Якова. По предварительной версии, 43-летний Давид Меламед застрелил сына, шестилетнего Саара, после чего покончил с собой.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, тела сына и внука обнаружил дедушка мальчика, который вызвал "Маген Давид Адом" и полицию.

Полиция полагает, что Давид, который вместе с сыном Сааром находился в доме один, достал из сейфа пистолет (по всей видимости, не лицензированный), выстрелил в сына, а затем застрелился. Перед этим он отправил своей сестре, которая находится в США, короткое сообщение: "Мне тяжко".

Саар был единственным общим ребенком у своих родителей, которые некоторое время назад расстались. По словам родственником, мать мальчика отказывалась отдавать его в садик и в школу и настаивала на домашнем обучении, и лишь недавно мальчик начал ходить в садик. Давида в поселке характеризуют, как очень преданного и самоотверженного отца, который очень много времени проводил с мальчиком и был очень к нему привязан.

Семья ребенка не числилась на учете у социальных служб и считалась совершенно нормативной. В поселке Авиэль, где произошла трагедия, не могут даже предположить, какие мотивы могли руководить Давидом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
