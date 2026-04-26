Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Главный подозреваемый в убийстве Иману Залки отказывается сотрудничать со следствием

Расследование
время публикации: 26 апреля 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 21:29
Главный подозреваемый Иману Залки отказывается сотрудничать со следствием
Alima/Flash90

15-летний подросток, являющийся главным подозреваемым в деле об убийстве 21-летнего Иману Биньямина Залки, отказывается сотрудничать со следствием.

По информации телеканала "Кан-11", единственное, что подозреваемый сказал следователям: "Я не имею к этому отношения". Он также отказывается назвать имена остальных участников нападения.

Телеканал передал, что следователи пока не предъявили ему видео с камер наблюдения и другие улики. Подростку инкриминируется убийство при отягчающих обстоятельствах.

Во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления. Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.

