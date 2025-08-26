ЦАХАЛ опубликовал данные предварительного расследования удара по больнице "Насер"

Командующий Южным военным округом генерал-майор Янив Асор представил начальнику Генштаба, генерал-лейтенанту Эялю Замиру, предварительный отчет об инциденте в больнице "Насер", в результате которого погибли около двадцати человек, включая пятерых журналистов.

Из данных предварительного расследования следует, что бойцы бригады "Голани", перед которыми была поставлена задача по уничтожению террористической инфраструктуры в районе Хан-Юниса, обнаружили видеокамеру, установленную боевиками ХАМАСа в больнице "Насер". Считая, что камера используется для наблюдения за передвижением военных и координации нападений, бойцы приняли решение уничтожить ее. Этот вывод был подкреплен как практикой систематического использования больниц ХАМАСом в военных целях, так и разведданными о террористической активности в самой больнице. В итоге силы ЦАХАЛа предприняли действия по устранению угрозы.

Начальник Генштаба поручил завершить расследование и углубленно проанализировать процедуру согласования действий перед атакой, процесс выбора типа вооружений для нанесения удара и время подтверждения атаки. Кроме того, поручено произвести анализ порядка принятия решения непосредственно на поле боя. Израильские СМИ, комментируя указание начальника Генштаба, отмечают, что в ходе расследования были выявлены две основные проблемы – использование танковых снарядов вместо точного оружия и то, что военные не согласовали свое решение о нанесении удара.

Начальник Генштаба Эяль Замир отметил, что шестеро погибших в результате удара были боевиками ХАМАСа, один из них участвовал в резне на израильской территории 7 октября, вместе с тем он выразил сожаление о жертвах среди гражданских лиц.

По данным ЦАХАЛа, в результате удара по больнице были ликвидированы Амад Абд аль-Хаким Али Ашаар, Хашаб Тисир Ибрагим Кабидр, Джума Халид ан-Наджар, Амар Камаль Шахада Абу-Тис, Салах Юсуф Махсан Барбарах, Махмуд Ахмад Салам Абу-Адаф.

Джума Халид ан-Наджар 7 октября 2023 года участвовал в резне на территории Израиля.

Отметим, что пресс-служба ЦАХАЛа не называет точное число погибших в результате этого инцидента.