Автор публикаций в соцсетях против свидетельницы по делам Нетаниягу признан виновным
время публикации: 26 октября 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 26 октября 2025 г., 11:22
Мировой суд в Тель-Авиве 26 октября признал 74-летнего Шалома Азрада из Рош а-Айна виновным в преследовании Адас Кляйн, свидетельницы обвинения по делам против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Согласно обвинительному заключению, в период заслушивания показаний потерпевшей в окружном суде Азрад трижды публиковал в своем аккаунте в соцсети X (Twitter) сообщения с оскорблениями и угрозами в адрес Кляйн.
По мнению суда, высказывания Азрада содержали клевету, уничижительные эпитеты и оскорбления, а также приписывали свидетельнице уголовные преступления, ставя под сомнение ее честность.
