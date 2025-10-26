ХАМАС сообщит "Красному Кресту" место захоронения Адара Голдина

Боевики "Бригад Изаддина аль-Касама", военного подразделения ХАМАСа, пригласили представителей Международного комитета Красного Креста, чтобы сообщить местоположение захоронения останков израильского заложника.

Встреча состоялась в районе Аль-Мауаси, останки захоронены в районе Таль-Султан в Рафиахе, в южной части сектора Газы.

ХАМАС не сообщает имени погибшего заложника. Издание "Сругим" пишет, что речь идет о местонахождении захоронения израильского военнослужащего Адара Голдина.

Тело лейтенанта Адара Голдина удерживается террористами с 2014 года. Он погиб после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Террорист-смертник привел в действие закрепленное на его теле взрывное устройство в непосредственной близости от трех военнослужащих ЦАХАЛа. В результате погибли майор Беная Сарель (26), из Кирьят-Арба, старший сержант Лиэль Гидони (20), из Иерусалима, и лейтенант Адар Голдин (23), из Кфар-Сабы. Тело Адара Голдина было похищено боевиками.

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по ситуации с Газой, в котором в очередной раз дал ХАМАСу 48 часов на возвращение тел заложников.

Один из лидеров террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что группировка больше не удерживает ни одного тела погибшего заложника в Газе. По его словам, ХАМАС передал все тела заложников, которые смог найти. И поиск оставшихся 13 тел может занять "дни, недели, месяцы". Он также не исключил, что некоторые тела не будут найдены никогда.

Источники в Газе сообщают, что вечером 26 октября ожидается прибытие машин "Красного Креста" в восточный район города Газа. Из сообщения следует, что "Красный Крест" поможет искать останки погибших заложников. Будут ли сегодня "Красному Кресту" переданы тела заложников, неизвестно. В настоящее время "Красный Крест" пытается помогать в поисках тел в районе Рафиаха, на юге сектора.

24 октября полиция Израиля заявила, что ей поручено подготовиться к возможному возвращению останков еще двух заложников вечером в пятницу. Однако по состоянию на утро воскресенья тела все еще не переданы.

Израильский источник в сфере безопасности сообщил, что политическое руководство утвердило запрос Египта на ввод техники и персонала в Газу для содействия усилиям по поиску тел погибших заложников. Это первый случай, когда Израиль разрешил ввод иностранного персонала в сектор Газы после прекращения огня. Такое разрешение было дано только египетской команде, которая уже вошла в сектор.

Ранее сайт Ynet процитировал заявление высокопоставленного израильского чиновника, сказавшего, что ХАМАС может в любой момент вернуть тела еще восьми погибших заложников. В то же время он, как отмечает Итамар Айхнер, признал, что местонахождение останков еще пяти заложников, по всей видимости, ХАМАСу неизвестно.

В целом, затягивание ХАМАСом процесса передачи тел Израилю объясняется стремлением террористов продлить режим прекращения огня и не допустить перехода ко второму этапу, на котором они будут обязаны разоружиться, как того требует администрация США.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки 13 заложников.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены вечером 13 октября.

14 октября были ХАМАСом переданы четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября было передано тело Таля Хаими.

21 октября ХАМАС вернул тела Арье (Залмана) Залмановича и Тамира Адара.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.

13 октября 2025 года ХАМАСом, под давлением США, были освобождены последние 20 остававшихся в живых заложников. Власти Израиля отпустили из тюрем около 2000 заключенных, в их числе сотни террористов-убийц, многие из которых были депортированы в Египет.

