Израиль

Новый главный военный прокурор повышен в звании и вступил в должность

военная прокуратура
Пресс-служба ЦАХАЛа
Исраэль Кац
Назначения
время публикации: 27 ноября 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 18:50
Новый главный военный прокурор повышен в звании и вступил в должность
Пресс-служба ЦАХАЛа

Итай Офир, избранный на пост главного военного прокурора, был в четверг, 27 ноября, повышен в звании до генерал-майора и официально вступил в должность. На церемонии, которая состоялась в Кирие в Тель-Авиве, присутствовали члены форума Генштаба, глава Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир, министр обороны Исраэль Кац, высокопоставленные офицеры и члены семьи нового главного военного прокурора.

Министр обороны Исраэль Кац, выступая на церемонии, призвал к реорганизации военной прокуратуры с целью восстановления доверия общества. Кац подчеркнул, что утечка записи из изолятора "Сде-Тейман" стала основой для одной из самых серьезных кровавых инсинуаций против солдат ЦАХАЛа, а тот факт, что за утечкой стояла бывший главный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми привел к кризису доверия к этому институту.

Глава Генштаба Эяль Замир также отметил, что военной прокуратуре придется строить доверие общества к военной юридической системе заново: "У нас нет привилегии требовать общество доверять нам, мы должны создавать это доверие заново, шаг за шагом". Он также призвал ввести в состав военной прокуратуры боевых офицеров, чтобы укрепить связь этого ведомства с оперативными частями ЦАХАЛа. По словам Замира, это крайне необходимо в условиях армии, ведущей боевые действия.

