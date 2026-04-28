Пять медиаплатформ ХАМАСа объявлены террористическими ресурсами

Министр обороны Исраэль Кац после длительной разведывательной работы Общей службы безопасности ШАБАК подписал распоряжение о признании пяти медиаплатформ, связанных с ХАМАСом, террористическими организациями. Как отмечает "А-Йом", министр обороны имеет такие полномочия в соответствии с израильским законодательством.

В соответствии с собранными ШАБАКом доказательствами, платформы "Кудс плюс", "Майдан аль-Кудс", "Аль-Кудс аль-Бусла", "Аль-Мирадж" и "Аль-Аасима" использовались как площадки публикации подстрекательских и пропагандистских материалов ХАМАСа, действуя под прикрытием якобы легитимной журналистской деятельности.

Также сообщается, что эти платформы управляли широкой сетью цифровых активов, включая сайты, страницы Facebook, группы WhatsApp, каналы YouTube, аккаунты в X, бывшем Twitter, Instagram и Telegram.

Согласно собранной информации, платформами управляли активисты ХАМАСа, действовавшие по указаниям штабов организации в секторе Газа, Турции и других странах. По оценке, их целью было разжигать напряженность среди арабских граждан Израиля и палестинцев в Иудее и Самарии, а также поощрять беспорядки и выступления на националистической почве.

В системе безопасности подчеркнули, что деятельность этих структур, а также тех, кто действует от их имени или по их поручению, является незаконной. Также сообщается, что органы безопасности будут решительно действовать для пресечения их деятельности и привлечения причастных к ответственности.