Полиция Сдерота закрыла подпольное казино, четверо задержаны
время публикации: 29 марта 2026 г., 15:08 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 15:08
В ходе оперативных мероприятий детективы полицейского участка Сдерота провели обыск в здании, использовавшемся, по подозрению, для организации нелегального игорного бизнеса.
На месте были обнаружены игровые автоматы, карты и несколько тысяч шекелей наличными, а также пневматический пистолет.
Четверо подозреваемых, включая владельца заведения, задержаны для допроса.
