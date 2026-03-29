x
29 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция Сдерота закрыла подпольное казино, четверо задержаны

Полиция
время публикации: 29 марта 2026 г., 15:08 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 15:08

В ходе оперативных мероприятий детективы полицейского участка Сдерота провели обыск в здании, использовавшемся, по подозрению, для организации нелегального игорного бизнеса.

На месте были обнаружены игровые автоматы, карты и несколько тысяч шекелей наличными, а также пневматический пистолет.

Четверо подозреваемых, включая владельца заведения, задержаны для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
