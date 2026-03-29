Полиция Сдерота закрыла подпольное казино, четверо задержаны

В ходе оперативных мероприятий детективы полицейского участка Сдерота провели обыск в здании, использовавшемся, по подозрению, для организации нелегального игорного бизнеса.

На месте были обнаружены игровые автоматы, карты и несколько тысяч шекелей наличными, а также пневматический пистолет.

Четверо подозреваемых, включая владельца заведения, задержаны для допроса.