По подозрению в контактах с ИГ и ХАМАСом задержан 14-летний подросток из Яффо

Разрешено к публикации: следователи центрального управления полиции Тель-Авивского округа завершили расследование в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в связи с террористическими организациями и оказании помощи террористам.

По данным расследования, 14-летний подросток контактировал с активистами террористических организаций "Исламское государство" и ХАМАС, он выполнял поручения своих "кураторов", снимал на видео различные объекты в Израиле, предположительно, связанные со структурами безопасности, и пытался изготовить взрывное устройство.

Подозреваемый был задержан 17 октября в Рамалле в ходе совместной операции спецназа полиции ЯМАР и Общей службы безопасности ШАБАК. Следствием было установлено, что подросток поддерживал контакты с террористами, передавал им фото и видеоматериалы, а также выражал намерение стать "шахидом" и совершить теракт в Израиле.

Во время расследования были изъяты доказательства с телефона подростка. Суд продлевал срок его содержания под стражей, действовало также распоряжение о неразглашении информации о расследовании, которое сегодня было снято.

В ближайшие дни против подростка будет подано обвинительное заключение.