ШАБАК принял решение освободить из тюрьмы брата Захарии Зубейди

Служба общей безопасности (ШАБАК) приняла решение освободить из-под стражи Джибриля Зубейди, высокопоставленного активиста ФАТХа и брата Захарии Зубейди, в настоящее время возглавляющего Управление по делам заключенных в Палестинской администрации.

Джибриль Зубейди был задержан в Дженине в феврале 2023 года и с тех пор содержался под административным арестом в Израиле. Срок его административного задержания неоднократно продлевался судом. После истечения срока действия ордера на административное задержание он был освобожден.

Захария Зубейди, бывший "шериф Дженина", как его называли в ПНА, был освобожден вместе с сотнями других убийц в рамках реализации первой фазы соглашения по Газе в январе 2025 года.