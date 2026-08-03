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Израиль

ШАБАК принял решение освободить из тюрьмы брата Захарии Зубейди

Террористы
ШАБАК
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:13 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 17:36
ШАБАК принял решение освободить из тюрьмы брата Захарии Зубейди
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Захария Зубейди
AP Photo/Nasser Nasser

Служба общей безопасности (ШАБАК) приняла решение освободить из-под стражи Джибриля Зубейди, высокопоставленного активиста ФАТХа и брата Захарии Зубейди, в настоящее время возглавляющего Управление по делам заключенных в Палестинской администрации.

Джибриль Зубейди был задержан в Дженине в феврале 2023 года и с тех пор содержался под административным арестом в Израиле. Срок его административного задержания неоднократно продлевался судом. После истечения срока действия ордера на административное задержание он был освобожден.

Захария Зубейди, бывший "шериф Дженина", как его называли в ПНА, был освобожден вместе с сотнями других убийц в рамках реализации первой фазы соглашения по Газе в январе 2025 года.

Израиль
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