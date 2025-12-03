Возле поселка Мигдаль сгорела стоянка с туристическими внедорожниками

Пять пожарных расчетов из пожарно-спасательной станции Тверии занимаются тушением масштабного пожара на стоянке для туристических транспортных средств возле поселка Мигдаль на севере Израиля.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили крытую стоянку охваченной огнем, значительное количество внедорожников находились внутри. Три машины полностью сгорели, и лишь благодаря усилиям пожарных удалось остановить распространение пламени и спасти остальные внедорожники.

Происшествие завершилось без пострадавших, обстоятельства возгорания расследуются.