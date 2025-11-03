x
03 ноября 2025
последняя новость: 20:03
03 ноября 2025
03 ноября 2025
последняя новость: 20:03
03 ноября 2025
Израиль

Полиция задержала группу киллеров, связанную с преступной группировкой

Полиция
Криминал в арабском секторе
время публикации: 03 ноября 2025 г., 19:38 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 19:38
Полиция задержала группу киллеров, связанную с преступной группировкой
Пресс-служба полиции Израиля

Отдел по борьбе с тяжкими преступлениями Прибрежного округа задержал троих членов преступной группировки, направлявшихся на выполнение задания. Все задержанные – жители арабской деревни Джудейда-Макр в Галилее.

Подозреваемые были вооружены и передвигались на двух автомобилях, которые, как предполагает полиция, могли быть угнаны.

Задержание прошло в рамках усиленной борьбы с преступностью в арабском секторе и противостояния между преступными кланами. Во вторник полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.

Израиль
