Полиция задержала группу киллеров, связанную с преступной группировкой

Отдел по борьбе с тяжкими преступлениями Прибрежного округа задержал троих членов преступной группировки, направлявшихся на выполнение задания. Все задержанные – жители арабской деревни Джудейда-Макр в Галилее.

Подозреваемые были вооружены и передвигались на двух автомобилях, которые, как предполагает полиция, могли быть угнаны.

Задержание прошло в рамках усиленной борьбы с преступностью в арабском секторе и противостояния между преступными кланами. Во вторник полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.