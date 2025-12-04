x
04 декабря 2025
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 декабря 2025
|
04 декабря 2025
|
последняя новость: 21:37
04 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нашедшая в море телефон бывшего военного прокурора требует награду через суд

Суд
Скандалы
военная прокуратура
время публикации: 04 декабря 2025 г., 21:33 | последнее обновление: 04 декабря 2025 г., 21:40
Нашедшая в море телефон бывшего военного прокурора требует награду через суд
Tal Gal/Flash90

Ноа Итиэль, которая нашла в море мобильный телефон, принадлежащий бывшему главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми, подала в суд на общественных активистов и различные организации, которые обещали крупное денежное вознаграждение за обнаружение телефона, но так и не выплатили ей деньги.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Итиэль подала гражданский иск против предложивших награду: напомним, вначале была заявлена сумма 100 тысяч шекелей, затем она выросла до 220 тысяч шекелей. По словам истицы, которая нашла телефон на дне моря, подняла его и передала муниципальному патрулю и полиции, она обращалась к тем, кто обещал награду, но ей под различными предлогами отказали.

В частности, ей было заявлено, что она должна была передать телефон непосредственно тем, кто предложил награду, а не полиции, хотя в своих публичных обещаниях они такое условие не озвучивали. В иске подчеркивается, что публичные обещания являются "публичной офертой", и по закону договор необходимо выполнить.

Ноа Итиэль требует выплатить ей всю сумму обещанных наград, а также компенсацию за моральный ущерб и возмещение судебных расходов. Она заявила, что не отказывается от наград, ей эти деньги нужны, а часть она планирует отдать на благотворительность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Полиция подтвердила, что найденный телефон принадлежит экс-главному военному прокурору
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Женщина, нашедшая телефон в Герцлии: "Кто-то предложил мне 100 тысяч шекелей"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2025

Обнаружение телефона на пляже в Герцлии с портретом Ифат Томер-Йерушалми. Полиция проверяет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Нашедшему телефон Ифат Томер-Йерушалми обещана награда 100 тысяч шекелей