Нашедшая в море телефон бывшего военного прокурора требует награду через суд

Ноа Итиэль, которая нашла в море мобильный телефон, принадлежащий бывшему главному военному прокурору Ифат Томер-Йерушалми, подала в суд на общественных активистов и различные организации, которые обещали крупное денежное вознаграждение за обнаружение телефона, но так и не выплатили ей деньги.

Как сообщает 12 канал ИТВ, Итиэль подала гражданский иск против предложивших награду: напомним, вначале была заявлена сумма 100 тысяч шекелей, затем она выросла до 220 тысяч шекелей. По словам истицы, которая нашла телефон на дне моря, подняла его и передала муниципальному патрулю и полиции, она обращалась к тем, кто обещал награду, но ей под различными предлогами отказали.

В частности, ей было заявлено, что она должна была передать телефон непосредственно тем, кто предложил награду, а не полиции, хотя в своих публичных обещаниях они такое условие не озвучивали. В иске подчеркивается, что публичные обещания являются "публичной офертой", и по закону договор необходимо выполнить.

Ноа Итиэль требует выплатить ей всю сумму обещанных наград, а также компенсацию за моральный ущерб и возмещение судебных расходов. Она заявила, что не отказывается от наград, ей эти деньги нужны, а часть она планирует отдать на благотворительность.