Яир Лапид о сионистских организациях: "Их невозможно исправить, их надо закрыть"

В среду, 5 ноября, Яир Лапид объявил о выходе партии "Еш Атид" из всех соглашений, связанных с функционированием сионистских организаций.

Спустя несколько дней после того, как провалилась попытка назначить Яира Нетаниягу, сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на пост члена правления Всемирной сионистской организации, Яир Лапид обрушился с критикой на "коррупцию и протекционизм". "Сегодня вечером я объявляю, что "Еш Атид" не будет участвовать в соглашениях по сионистским институтам. Мы не согласимся на синекуры, не примем выделяемые деньги, мы отказываемся от административных должностей", – заявил Лапид. По его словам, попытка трудоустроить Яира Нетаниягу, членов семьи Арье Дери – это "лишь вершина айсберга".

Лапид заявил, что будет продвигать закон о национализации фонда "Керен Каемет ле-Исраэль" и подчинении его контролю со стороны государства. "После того, как стали известны детали, я пришел к выводу, что исправить эти организации невозможно, их надо закрыть", – заявил он.

Лапид призвал другие движения пересмотреть свое участие в соглашениях.