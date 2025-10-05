Axios: Трамп заявил Нетаниягу, что премьер Израиля "всегда чертовски негативен"

Президент США Дональд Трамп предвкушал, что он порадует главу израильского правительства сообщением о согласии ХАМАСа на сделку, однако Биньямин Нетаниягу ответил, что "радоваться нечему, и это ничего не значит".

Как пишут Барак Равид и Марк Капуто в Axius, в ответ на это разочарованный Трамп отреагировал с резкостью: "Не понимаю, почему ты всегда так чертовски негативен (you're always so f***ing negative). Это победа! Прими это".

Биньямин Нетаниягу, судя по всему, сомневается в том, что ХАМАС позволит гладко провести сделку и действительно освободит заложников. Ответ ХАМАСа о принципиальном согласии на освобождение заложников и о "переговорах по деталям соглашения" Нетаниягу не считает положительным ответом, в то время как Трамп опасался, что ХАМАС полностью отвергнет сделку, и частичное согласие президент США считает шансом достичь соглашения.

Разочарованный сдержанной реакцией Нетаниягу, Трамп попытался убедить израильского премьера, что это "его возможность победить". "В итоге он был согласен, – заявил президент США в интервью Axios. – Ему пришлось согласиться, со мной иначе нельзя".