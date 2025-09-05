Полиция задержала 15 палестинских нелегалов в Ашдоде, двое сбежали в наручниках

В ходе рейда на строительной площадке в Ашдоде сотрудники полиции и полицейские волонтеры обнаружили и задержали четверых палестинцев, нелегально находящихся в Израиле. Двое из них после задержания сумели сбежать, оставаясь при этом в наручниках.

В город были стянуты дополнительные силы полиции, район побега был оцеплен, проверено несколько дополнительных строительных площадок. Оба беглеца были найдены и задержаны, от наручников они так и не успели избавиться.

Дополнительно в ходе прочесываний были обнаружены и задержаны еще 11 палестинских нелегалов. Все они доставлены на допрос в полицию.