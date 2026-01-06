Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Сомалиленд

Министр иностранных дел Гидеон Саар вылетел во вторник, 6 января, с государственным визитом в Сомалиленд, где он встретится с президентом страны Абдирахманом Мохаммедом Абдуллахи.

Стороны обсудят широкий круг вопросов, включая более тесное дипломатическое и экономическое сотрудничество, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Напомним, Израиль признал независимость Сомалиленда около двух недель назад, став первым и пока единственным государством-членом ООН, официально признающим Сомалиленд.

Этот шаг вызвал протест со стороны ряда арабских и мусульманских государств, а хуситы заявили, что будут считать присутствие Израиля в Сомалиленде "законной военной целью".