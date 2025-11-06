Заместитель Ифат Томер-Йерушалми после допроса отправлен под домашний арест

Заместитель главного военного прокурора полковник Галь Аcаэль был допрошен полицией с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний. Допрос относится к расследованию обстоятельств утечки в прессу следственной информации об изоляторе "Сде-Тейман".

По завершении допроса Галь Аcаэль был отпущен под домашний арест. Он временно отстранен от службы в военной прокуратуре.

Следствие продолжает устанавливать степень замешанности бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и ее приближенных к "сливу" видео в прессу.

Ранее имя Аcаэля называли в качестве возможного претендента на пост главного военного прокурора, однако поскольку именно он проводил внутреннюю проверку по делу об утечке, и "не нашел" возможности установить источник утечки, его назначение не состоялось.