x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 23:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 23:02
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Заместитель Ифат Томер-Йерушалми после допроса отправлен под домашний арест

Полиция
Расследование
военная прокуратура
время публикации: 06 ноября 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 22:40
Заместитель Ифат Томер-Йерушалми после допроса отправлен под домашний арест
Пресс-служба ЦАХАЛа

Заместитель главного военного прокурора полковник Галь Аcаэль был допрошен полицией с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний. Допрос относится к расследованию обстоятельств утечки в прессу следственной информации об изоляторе "Сде-Тейман".

По завершении допроса Галь Аcаэль был отпущен под домашний арест. Он временно отстранен от службы в военной прокуратуре.

Следствие продолжает устанавливать степень замешанности бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и ее приближенных к "сливу" видео в прессу.

Ранее имя Аcаэля называли в качестве возможного претендента на пост главного военного прокурора, однако поскольку именно он проводил внутреннюю проверку по делу об утечке, и "не нашел" возможности установить источник утечки, его назначение не состоялось.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 октября 2025

Глава генштаба ЦАХАЛа решил не назначать заместителя военного прокурора до разъяснений
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 ноября 2025

Прошла очная ставка бывшего главного военного прокурора и бывшего главного военного обвинителя
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 ноября 2025

"Гаарец": Юрсоветница передаст контроль за расследованием "Сде-Тейман" генеральному прокурору
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2025

Продлен срок содержания под стражей Ифат Томер-Йерушалми