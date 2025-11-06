Прошла очная ставка бывшего главного военного прокурора и бывшего главного военного обвинителя

Полиция провела очную ставку бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми и бывшего главного военного обвинителя Матана Соломаша по делу о "сливе" следственных материалов по "Сде-Тейман".

Ожидается, что в пятницу утром Ифат Томер-Йерушалми будет переведена под домашний арест с рядом ограничений. Главный инспектор полиции Даниэль Леви сообщил в четверг вечером, что расследование по делу об утечке следственных материалов будет вести исключительно полиция, без задействования сторонних организаций.