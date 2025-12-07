У экс-заложника украден телефон: "Идти в полицию не кайф, но интереснее, чем сидеть в туннеле"

Бар Куперштейн, экс-заложник ХАМАСа, в Instagram рассказал о том, как утром спустился к машине и обнаружил, что стекла в ней разбиты, а мобильный телефон украден.

"Спасибо, что я теперь занят походом в полицию, а не сижу в туннеле и не думаю о том, что хочу есть и будет ли у меня вообще сегодня еда. Так что спасибо вам большое за то, что мне приходится заниматься этим, хотя это и не кайф, но зато намного интереснее", – добавляет он.

Бар Куперштейн был похищен 7 октября 2023 года с музыкального фестиваля, он был освобожден из плена ХАМАС 13 октября 2025 года, проведя в туннелях террористов 738 дней.