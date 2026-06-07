Задержан серийный поджигатель из Бней-Брака: в списке поврежденные машины и банк. Видео

Полиция завершила расследование в отношении 35-летнего жителя Бней-Брака, подозреваемого в серии поджогов и умышленном повреждении имущества в Бней-Браке и Рамат-Гане. В прокуратуру передано заявление о намерении предъявить ему обвинение.

По данным расследования, в течение мая подозреваемый совершил несколько поджогов и умышленного повреждения частного и муниципального имущества. В частности, повредил камеру наблюдения и парковочный шлагбаум на улице Мивца Кадеш. Позднее был поврежден еще один шлагбаум возле супермаркета на улице А-Кишон.

В дальнейшем, по версии полиции, подозреваемый поджег оборудование в общественном парке и пальму в Бней-Браке. Через два дня он поджег мусорный контейнер в Рамат-Гане, а затем поджег три припаркованных автомобиля в Бней-Браке.

Кроме того, следствие считает, что мужчина разбил стеклянные витрины отделения банка на улице Хазон Иш в Бней-Браке.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, его арест неоднократно продлевался в ходе расследования. Суд продлил арест подозреваемого еще на пять дней. Ожидается, что в ближайшие дни прокуратура предъявит ему обвинительное заключение.