09 ноября 2025
09 ноября 2025
09 ноября 2025
последняя новость: 16:51
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Гроб с останками похищенного доставлен в Израиль

Погибшие
Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 09 ноября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 15:43
Гроб с останками похищенного доставлен в Израиль
Пресс-служба полиции Израиля

Гроб с останками похищенного был передан представителям ЦАХАЛа, армейский транспорт пересек границу Израиля. Колонну сопровождают машины полиции. Ожидается, что в Центр судебной медицины "Абу-Кабир" останки приедут для процедуры идентификации около 17:30.

Представители ЦАХАЛа сопровождают семьи погибших заложников, оказывая им всю необходимую помощь и поддержку.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой проявить чуткость и воздержаться от публикации имен и подробностей до того, как будет получено официальное заключение экспертизы. Первыми это заключения получат близкие погибшего.

