Гроб с останками похищенного доставлен в Израиль

Гроб с останками похищенного был передан представителям ЦАХАЛа, армейский транспорт пересек границу Израиля. Колонну сопровождают машины полиции. Ожидается, что в Центр судебной медицины "Абу-Кабир" останки приедут для процедуры идентификации около 17:30.

Представители ЦАХАЛа сопровождают семьи погибших заложников, оказывая им всю необходимую помощь и поддержку.

ЦАХАЛ обращается к общественности с просьбой проявить чуткость и воздержаться от публикации имен и подробностей до того, как будет получено официальное заключение экспертизы. Первыми это заключения получат близкие погибшего.